Общество
Rzeczpospolita: в Польшу осенью въехало рекордное количество граждан Украины
3 декабря 2025 / 18:45
Rzeczpospolita: в Польшу осенью въехало рекордное количество граждан Украины
© REUTERS/ Fabrizio Bensch/ТАСС

В Польшу за три осенних месяца 2025 года въехали свыше 120 тыс. украинцев в возрасте 18-22 лет. Об этом со ссылкой на данные польской пограничной охраны сообщает газета Rzeczpospolita.

Как отмечается, это рекордный показатель для трехмесячного периода за все время с февраля 2022 года. Обратно на Украину из этого числа вернулись 59 тыс. приезжих, а 62 тыс. остались в Польше или уехали в другие страны Евросоюза.

По данным издания, официально устроились на работу в Польше 39% прибывших молодых украинцев - преимущественно в строительной индустрии.

За первые шесть месяцев текущего года украинцы совершили в Польше порядка 5 400 различных правонарушений, связанных по большей части с мошенничествами и с употреблением за рулем алкоголя, следует из публикации.

В августе Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Соответствующее постановление было официально обнародовано 27 августа.

Массовый приезд граждан Украины указанной возрастной категории зафиксирован также в Германии и в Швеции. 

