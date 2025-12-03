Миронов заявил о необходимости выплачивать перед Новым годом 13-ю пенсию

Российские пенсионеры должны перед Новым годом получать дополнительную 13-ю пенсию. Соответствующую точку зрения выразил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

"Почему бы не поддержать наших пенсионеров, чтобы они перед Новым годом могли и себе что-то на стол купить, а самое главное, они же хотят сделать какие-то подарочки своим внукам. И это было бы абсолютно правильно и логично. Несомненно, это надо делать. Я совершенно убежден, рано или поздно мы добьемся 13-й пенсии для наших дорогих пенсионеров", - сказал депутат.

Он отметил, что подобная практика применяется во многих странах Европы. "Многие получают социальную пенсию 8,5 тыс. рублей и все. Никаких баллов, никаких дополнительных пенсионных начислений им не положено", - добавил Миронов.

По его словам, партия выступают с данной инициативой с 2013 года. "Мы в свое время много времени требовали индексации пенсии для работающих пенсионеров, нам говорили: "вы популисты, никогда этого не будет". Но мы добились этого", - подчеркнул парламентарий, выразив уверенность, что так будет и с 13-й пенсией.