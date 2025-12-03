Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 декабря 2025 / 21:08
КОТИРОВКИ
USD
03/12
77.4631
EUR
03/12
89.8514
Новости часа
Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-платформе Roblox Миронов заявил о необходимости выплачивать перед Новым годом 13-ю пенсию
Москва
3 декабря 2025 / 21:08
Котировки
USD
03/12
77.4631
0.0000
EUR
03/12
89.8514
0.0000
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
3 декабря 2025 / 16:03
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
3 декабря 2025 / 15:45
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Информационная безопасность / Политика и религия
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-платформе Roblox
3 декабря 2025 / 19:16
Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-платформе Roblox
© Павел Смертин/ ТАСС

Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox из-за распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности. Об этом информировали в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, эта мера принята ввиду систематического распространения на онлайн-ресурсе материалов, содержащих пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности, призывов к насильственным действиям, а также информацию, связанную с тематикой ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Согласно информации ведомства, мониторинг Roblox не раз выявлял неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов. Кроме того, в пресс-службе Роскомнадзора указали, что на платформе в значительных объемах представлен контент, не соответствующий нормам. Он может оказать негативное воздействие на духовно-нравственное развитие несовершеннолетних пользователей, а также создает условия, побуждающие к совершению правонарушений.

В ведомстве пояснили, что подобные нарушения происходят в том числе в игровых комнатах и на отдельных локациях платформы. В рамках этих пространств пользователям могут предлагаться сценарии, имитирующие теракты или нападения на учебные заведения, а также участие в азартных играх. Вместе с тем поступала информация о случаях сексуальных домогательств к детям в игровой среде.

Ранее Роскомнадзор многократно направлял в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к противоправным материалам. 

Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
19:16
Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-платформе Roblox
18:59
Миронов заявил о необходимости выплачивать перед Новым годом 13-ю пенсию
18:45
Rzeczpospolita: в Польшу осенью въехало рекордное количество граждан Украины
18:30
"Строки" назвали самых популярных авторов книг у россиян за 2025 год
18:15
Стубб считает, что мировой либеральный порядок умирает
17:58
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 260 военных
17:45
Мишустин заявил, что восстанавливать леса и обустраивать парки нужно саженцами из РФ
17:32
Песков сообщил, что Путин примет участие в "Елке желаний"
17:15
Рада приняла проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в $47,5 млрд
16:58
ВЦИОМ: число верящих в конспирологию российских граждан сократилось с 1990-х годов
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения