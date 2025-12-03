Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-платформе Roblox

Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox из-за распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности. Об этом информировали в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, эта мера принята ввиду систематического распространения на онлайн-ресурсе материалов, содержащих пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности, призывов к насильственным действиям, а также информацию, связанную с тематикой ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Согласно информации ведомства, мониторинг Roblox не раз выявлял неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов. Кроме того, в пресс-службе Роскомнадзора указали, что на платформе в значительных объемах представлен контент, не соответствующий нормам. Он может оказать негативное воздействие на духовно-нравственное развитие несовершеннолетних пользователей, а также создает условия, побуждающие к совершению правонарушений.

В ведомстве пояснили, что подобные нарушения происходят в том числе в игровых комнатах и на отдельных локациях платформы. В рамках этих пространств пользователям могут предлагаться сценарии, имитирующие теракты или нападения на учебные заведения, а также участие в азартных играх. Вместе с тем поступала информация о случаях сексуальных домогательств к детям в игровой среде.

Ранее Роскомнадзор многократно направлял в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к противоправным материалам.