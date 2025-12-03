Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Общество
Президент России вручил Анне Плужниковой премию "Волонтер года"
3 декабря 2025 / 19:30
© Евгений Биятов/ POOL/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин вручил премию "Волонтер года - 2025" Анне Плужниковой, которая участвовала в ликвидации последствий катастрофы после крушения танкеров в Анапе.
"Анечка, мы вас поздравляем! Спасибо вам большое за вашу работу. И надеюсь на то, что она будет так же активно продолжаться, как вы это делали до сих пор", - сказал глава государства, обращаясь к победительнице.
Анна, несмотря на III группу инвалидности, стала участницей волонтерской миссии по устранению последствий экологической катастрофы в Анапе, обеспечивая питание для спасателей и добровольцев.