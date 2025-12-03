Президент РФ Владимир Путин вручил премию "Волонтер года - 2025" Анне Плужниковой, которая участвовала в ликвидации последствий катастрофы после крушения танкеров в Анапе.

"Анечка, мы вас поздравляем! Спасибо вам большое за вашу работу. И надеюсь на то, что она будет так же активно продолжаться, как вы это делали до сих пор", - сказал глава государства, обращаясь к победительнице.

Анна, несмотря на III группу инвалидности, стала участницей волонтерской миссии по устранению последствий экологической катастрофы в Анапе, обеспечивая питание для спасателей и добровольцев.