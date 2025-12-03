Ушаков прокомментировал международное признание границ РФ

Требуемое РФ международное признание территориальных реалий предполагает нечто иное, нежели просто двусторонняя фиксация наличествующей ситуации. Так прокомментировал заявление президента России Владимира Путина в этой связи его помощник Юрий Ушаков.

"Международное признание - это уже не только двустороннее. Я подтверждаю то, что сказал президент", - сказал он, отвечая на вопрос, что Москва подразумевает под международным признанием новых границ.

"Не буду сейчас конкретно говорить о форме. Все эти вопросы являются как раз предметом переговоров, в частности, между российской и американской сторонами", - отметил представитель Кремля.