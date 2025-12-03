Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
3 декабря 2025 / 16:03
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
3 декабря 2025 / 15:45
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Политика
Ушаков прокомментировал международное признание границ РФ
3 декабря 2025 / 19:43
© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС
Требуемое РФ международное признание территориальных реалий предполагает нечто иное, нежели просто двусторонняя фиксация наличествующей ситуации. Так прокомментировал заявление президента России Владимира Путина в этой связи его помощник Юрий Ушаков.
"Международное признание - это уже не только двустороннее. Я подтверждаю то, что сказал президент", - сказал он, отвечая на вопрос, что Москва подразумевает под международным признанием новых границ.
"Не буду сейчас конкретно говорить о форме. Все эти вопросы являются как раз предметом переговоров, в частности, между российской и американской сторонами", - отметил представитель Кремля.