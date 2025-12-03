Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
3 декабря 2025 / 16:03
3 декабря 2025 / 15:45
2 декабря 2025 / 15:38
Общество
Общество
Ожидаемая продолжительность жизни москвичей приблизилась к 80 годам
3 декабря 2025 / 19:59
Ожидаемая продолжительность жизни москвичей приблизилась к 80 годам
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Ожидаемая продолжительность жизни москвичей впервые в истории приблизилась к 80 годам. На это обратил внимание мэр столицы Сергей Собянин в ходе прямой линии в эфире телеканала "ТВ Центр".

"Структура москвичей все больше уходит в сторону людей старшего поколения, людей пожилого возраста становится больше. Мы с одной стороны продляем жизнь, и ожидаемая продолжительность жизни москвичей приблизилась вплотную к восьмидесяти годам, что вообще никогда в истории близко не было. Мы подошли к такому европейскому уровню, несмотря на то, что у нас в Москве со всей страны собирается огромный поток людей, но тем не менее такой уровень", - отметил он.

Собянин заявил, что рост числа людей старшего поколения также увеличивает востребованность здравоохранения, стационарной и амбулаторной помощи. "Поэтому нам в этом направлении работать и работать. Но мы считаем это одним из самых главных приоритетов в нашей работе", - указал он. 

