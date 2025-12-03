Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу

3 декабря 2025 / 16:03
3 декабря 2025 / 16:03
3 декабря 2025 / 15:45
2 декабря 2025 / 15:38
Политика

Гутерриш считает, что мир еще далек от решения украинского кризиса

3 декабря 2025 / 20:15
Политика
Гутерриш считает, что мир еще далек от решения украинского кризиса
3 декабря 2025 / 20:15
Гутерриш считает, что мир еще далек от решения украинского кризиса
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Конфликт на Украине по-прежнему далек от урегулирования, поскольку договоренности, которые достигаются с Москвой и Киевом пока несовместимы. Такой оценкой поделился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя дипломатические усилия США по разрешению украинского кризиса.

"Мы видим, что одно соглашение заключается с Россией, потом еще одно соглашение заключается с Украиной, и они несовместимы. Потом США снова идут к России. Откровенно говоря, я думаю, что мы все еще далеки от решения", - сказал он, выступая на конференции Reuters Next.

Некоторое время назад Соединенные Штаты предложили план по украинскому урегулированию, включающий 28 пунктов. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что первоначальный план по мирному урегулированию был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов.

В минувшее воскресенье во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

2 декабря президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа предпринимателем Джаредом Кушнером. Центральной темой переговоров стало урегулирование на Украине. Беседа продолжалась около пяти часов. 

