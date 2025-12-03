Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
3 декабря 2025 / 16:03
3 декабря 2025 / 15:45
2 декабря 2025 / 15:38
Экономика
Среднемесячная зарплата в организациях в сентябре составила более 96 тыс. рублей
3 декабря 2025 / 20:32
© Гавриил Григоров/ ТАСС
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре текущего года составила более 96 тыс. рублей. Об этом свидетельствует данные Росстата.
"Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в сентябре 2025 года составила 96 182 рубля и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилась на 13,1%", - следует из сообщения.
Согласно данным Росстата, на конец октября 2025 года просроченная задолженность по зарплате отсутствовала в 35 регионах РФ, за месяц она снизилась в 12 субъектах, осталась без изменений - в 10, образовалась - в 5, увеличилась - в 23.