Среднемесячная зарплата в организациях в сентябре составила более 96 тыс. рублей

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре текущего года составила более 96 тыс. рублей. Об этом свидетельствует данные Росстата.

"Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в сентябре 2025 года составила 96 182 рубля и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилась на 13,1%", - следует из сообщения.

Согласно данным Росстата, на конец октября 2025 года просроченная задолженность по зарплате отсутствовала в 35 регионах РФ, за месяц она снизилась в 12 субъектах, осталась без изменений - в 10, образовалась - в 5, увеличилась - в 23.