Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Политика
Стубб допустил, что мир на Украине вряд будет устраивать Европу
3 декабря 2025 / 20:45
Стубб допустил, что мир на Украине вряд будет устраивать Европу
© Anna Moneymaker/ Getty Images/ТАСС

Президент Финляндии Александер Стубб не исключает, что мирное урегулирование конфликта на Украине может завершиться на условиях, которые не устраивают Киев и ЕС.

"Реальность такова, что мир может быть либо хорошим, либо плохим, либо каким-то компромиссом. Реальность также состоит в том, что мы, финны, должны подготовиться к моменту, когда наступит мир и все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили в течение последних четырех лет, вряд ли будут выполнены", - сказал он в интервью телеканалу MTV Uutiset.

Стубб выразил надежду, что следующие несколько дней или недель покажут, окупятся ли усилия стран - партнеров Украины по урегулированию конфликта. Финский лидер осведомлен о стремлении Вашингтона извлечь в таких условиях финансовую выгоду: "Мы находимся в ситуации, когда США инвестируют в различные соглашения, такие как добыча полезных ископаемых на Украине.

