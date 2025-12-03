Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
3 декабря 2025 / 16:03
3 декабря 2025 / 15:45
2 декабря 2025 / 15:38
Политика
Сибига: США пригласили делегацию Украины на продолжение переговоров по урегулированию
3 декабря 2025 / 20:58
Сибига: США пригласили делегацию Украины на продолжение переговоров по урегулированию
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС

Киев отталкивается от мирного плана по украинскому урегулированию из 20 пунктов и не пойдет на компромиссы по вопросу суверенитета Украины. Об этом по итогам заседания совета Украина - НАТО в Брюсселе заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, указав также, что украинскую делегацию пригласили для продолжения разговора в США в ближайшее время.

"Участники заседания совета осознают, что важно усилить украинскую позицию за столом переговоров, а главное - поддерживают суверенитет Украины. Никаких компромиссов по украинскому суверенитету, никакого силового изменения границ. Мы отталкиваемся от 20 пунктов мирного плана, который был наработан в Женеве, потом в Майями. Хочу это отметить, чтобы американская делегация слышала украинскую позицию", - сказал Сибига агентству УНИАН.

Он также сообщил, что у Киева уже был контакт с представителями американской делегации. "По оценке американцев, переговоры в Москве для мирного процесса имели позитивное значение", - указал глава МИД.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что американская делегация после встречи в Кремле с главой российского государства Владимиром Путиным отправится напрямую в США. Центральной темой переговоров Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, которые продолжались около пяти часов, стало урегулирование на Украине.

