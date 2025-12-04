Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что столица будет "побеждать", демонстрируя развитие всех ключевых отраслей и социальных программ.

"Почему наши гости удивляются-то приезжая. Нам же говорили, что уже все плохо, а это "плохо" все никак в стране и в Москве не наступает. И не наступит. Город будет развиваться. Заделы все сделаны. Программы все сверстаны, никаких сомнений в том, что мы дальше будем развиваться в положительную сторону. Будут развиваться все базовые отрасли, все социальные программы Москвы, мы будем побеждать", - отметил он в ходе прямой линии в эфире телеканала "ТВ Центр".

Собянин также поздравил горожан с наступающим Новым годом, пожелал им оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. "В преддверии этого замечательного, удивительного праздника я пожелаю москвичам больше оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, внимания и любви близких, всего самого доброго. Самое главное, здоровья, хорошего настроения", - указал он.