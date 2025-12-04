Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 декабря 2025 / 00:11
КОТИРОВКИ
USD
04/12
77.9556
EUR
04/12
90.5903
Новости часа
Собянин заявил, что Москве никогда не будет "плохо" Сибига: США пригласили делегацию Украины на продолжение переговоров по урегулированию
Москва
4 декабря 2025 / 00:11
Котировки
USD
04/12
77.9556
0.0000
EUR
04/12
90.5903
0.0000
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
3 декабря 2025 / 16:03
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
3 декабря 2025 / 15:45
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Россия, вперед! / Политика и религия
Общество
Собянин заявил, что Москве никогда не будет "плохо"
3 декабря 2025 / 22:31
Собянин заявил, что Москве никогда не будет "плохо"
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что столица будет "побеждать", демонстрируя развитие всех ключевых отраслей и социальных программ.

"Почему наши гости удивляются-то приезжая. Нам же говорили, что уже все плохо, а это "плохо" все никак в стране и в Москве не наступает. И не наступит. Город будет развиваться. Заделы все сделаны. Программы все сверстаны, никаких сомнений в том, что мы дальше будем развиваться в положительную сторону. Будут развиваться все базовые отрасли, все социальные программы Москвы, мы будем побеждать", - отметил он в ходе прямой линии в эфире телеканала "ТВ Центр".

Собянин также поздравил горожан с наступающим Новым годом, пожелал им оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. "В преддверии этого замечательного, удивительного праздника я пожелаю москвичам больше оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, внимания и любви близких, всего самого доброго. Самое главное, здоровья, хорошего настроения", - указал он. 

Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
22:31
Собянин заявил, что Москве никогда не будет "плохо"
20:58
Сибига: США пригласили делегацию Украины на продолжение переговоров по урегулированию
20:45
Стубб допустил, что мир на Украине вряд ли будет устраивать Европу
20:32
Среднемесячная зарплата в организациях в сентябре составила более 96 тыс. рублей
20:15
Гутерриш считает, что мир еще далек от решения украинского кризиса
19:59
Ожидаемая продолжительность жизни москвичей приблизилась к 80 годам
19:43
Ушаков прокомментировал международное признание границ РФ
19:30
Президент России вручил Анне Плужниковой премию "Волонтер года"
19:16
Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-платформе Roblox
18:59
Миронов заявил о необходимости выплачивать перед Новым годом 13-ю пенсию
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения