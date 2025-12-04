В Гвинее-Биссау произошло бескровное восстание местных военных

Юрий Веселов, военный обозреватель

26 ноября в западноафриканской стране Республике Гвинее-Бисау осуществлен очередной государственный переворот, который возглавил командующий сухопутными войсками генерал Хорта Нтам. Президент страны Омар Сиссоко Эмбало отстранен от власти и вместе с начальником генерального штаба и министром внутренних дел арестован. Их судьба неизвестна.

События произошли накануне ожидаемого объявления результатов президентских выборов, подготовка которых проходила в условиях жесткого соперничества трех кандидатур, в том числе и действующего главы государства. Однако повторному голосованию не должно было случиться, и 27 ноября 2025 года генерал Нтам был приведен к присяге в здании генерального штаба и назначен временным президентом Гвинеи-Биссау. Он возглавил сформированный Высший военный совет по восстановлению национальной безопасности и общественного порядка – новый исполнительный орган государства.

Заговорщики оправдывали свои действия стремлением не допустить беспорядков и вооруженной конфронтации между сторонниками кандидатов в президенты после оглашения результатов выборов. При этом военные ссылались на данные национальных органов разведки, вскрывших подготовку некоторых политиков к дестабилизации ситуации в стране, в том числе переброску оружия.

Гвинея-Биссау обрела независимость от Португалии в 1973 году. Дипломатические отношения с СССР были установлены год спустя, которые сохраняются до настоящего дня. С начала обретения суверенитета руководство страны придерживалось политического курса, близкого к социализму. Ее воинский контингент участвовал в военных действиях на стороне правительства Анголы. Вместе с тем в последующем соперничество национальных политических сил при поддержке извне и вмешательстве во внутренние дела этого государства стали причиной около 20 совершенных государственных переворотов и неудачных попыток.

По материальному уровню жизни населения страна является одной из самых бедных в мире, несмотря на наличие таких полезных ископаемых, как золото и нефть на шельфе Атлантики. Основным источником доходов является транзит наркотиков из стран Латинской Америки в Европу и Израиль. По оценочным данным, наркодельцы получают ежегодный доход от перевалки кокаина более 2 млрд. долларов, тогда как ВВП Гвинеи-Биссау не превышает одного миллиарда.

Каждое приходящее к власти правительство этой африканской страны характеризуется мощной коррумпированностью, а многие политические лидеры и, особенно военные, в причастности к торговле наркотиками. Считается, что именно высшее командование армии обеспечивает беспрепятственную работу наркотрафика, не допуская полицию, журналистов и активистов к получению информации об этом виде деятельности.

В 2013 году между Гвинеей-Биссау и США было достигнуто соглашение о координации усилий в борьбе с распространением кокаина. Результатом которого явился арест американцами командующего морскими силами (два пограничных катера) этой африканской страны. Он был осужден в США по обвинению в организации поставок наркотиков в Соединенные Штаты. Вместе с тем двустороннее сотрудничество не привело к радикальному решению проблемы, и переброска смертоносного зелья через территорию Гвинеи-Биссау продолжается.

Многие африканские и западные политические обозреватели считают, что очередной государственный переворот в Гвинее-Биссау осуществлен в результате соперничества местных и зарубежных наркобаронов за рынки сбыта и условий транзита кокаина – наркотика природного происхождения, которым пользуется богатая элита в странах Европы, Азии, Центральной и Северной Америки.

Серия переворотов в странах Западной Африки началась с Мали в 2020 году. Затем восстания последовали в 2021 году в Гвинее, дважды в Буркина-Фасо в 2022 году, в 2023 году в Нигере, в Габоне в 2023 году, в том же году в Руанде и, наконец, в Гвинее-Биссау.

Как пишет арабское издание «Аль-Джазира», госперевороты в Мали, Нигере и Буркина-Фасо привели к «изгнанию» с их территории французских и американских контингентов войск, а также 15 000 военных ООН, выполнявших «задачи борьбы» с вооруженными формированиями Исламского государства (ИГИЛ, запрещенная в России международная террористическая группировка). По мнению арабских аналитиков, на смену западным военным пришли отряды российской частной военной компании «Вагнер», которые не только занимались обучением местных войск, но и принимали с ними прямое участие в боевых действиях против террористов.

Однако, надеяться на завершение «моды» на насильственное свержение действующих африканских правительств не следует. Страны после освобождения от колониальных режимов переживают период национального возрождения, который может затянуться на долгие десятилетия по причине продолжающегося вмешательства бывших сюзеренов или их союзников во внутренние дела обретших независимость государств.