Путин начинает госвизит в Индию

Президент России Владимир Путин 4 декабря начинает двухдневный государственный визит в Индию.

В Кремле подчеркивали, что придают особое значение этим контактам. Российская делегация всесторонне обсудит с индийскими коллегами сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях. Будут рассматриваться актуальные международные и региональные темы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет Путина в своей резиденции в неформальной обстановке тет-а-тет. "Это один из ключевых пунктов визита нашего президента, поскольку в ходе таких доверительных контактов с глазу на глаз обсуждаются самые актуальные, самые чувствительные и самые важные вопросы, - рассказывал помощник президента РФ Юрий Ушаков. - На такого рода встречах и делается политика".

Следующий день начнется с церемонии официальной встречи, которая состоится в Президентском дворце. В ней примут участие Моди, а также президент Индии Драупади Мурму. Далее в программе - российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах, официальный завтрак с концертной программой от имени индийского премьера, беседа с президентом Индии и государственный прием от его имени. Также Путин примет участие в Российско-индийском бизнес-форуме и возложит венок к мемориалу Махатмы Ганди.

К подписанию готовится 10 межправительственных документов, свыше 15 соглашений и меморандумов между коммерческими и некоммерческими структурами двух стран.

В 2000 году Путин и тогдашний премьер Индии Атал Бихари Ваджпаи подписали декларацию о стратегическом партнерстве, в соответствии с которой договорились ежегодно проводить встречи - попеременно в обеих странах. В последние годы взаимные визиты не всегда удавалось наносить ежегодно, в том числе из-за пандемии коронавируса. Президент РФ предыдущий раз приезжал в Нью-Дели в 2021 году. При этом Путин и Моди регулярно контактировали по телефону, на площадках многосторонних саммитов.

В 2024 году ритм встреч восстановился. Моди прилетал в Россию даже дважды: в июле - в Москву с официальным визитом, в рамках которого состоялись полноформатные переговоры, в октябре - в Казань на саммит БРИКС.

Нынешний визит российского президента носит статус государственного - высшего по дипломатическому статусу и протокольным почестям. По правилам, он длится несколько дней и включает в себя обширную программу, в том числе культурную.

Руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков отмечает, что «Индия имеет очень большое значение во внешней политике России. Это один из крупнейших наших политических и экономических партнеров. Это страна, с которой Россия традиционно поддерживает дружественные отношения. И с политической, и с экономической, и с военной точки зрения наше сотрудничество очень важно. Индия один из главных наших друзей в Азии».

По мнению эксперта, «есть хорошие российско-индийские отношения, и есть хорошие российско-китайские отношения. Они в той или иной степени отражают наши интересы и соответственно интересы Индии и Китая. А выстраивать здесь треугольники - кто главнее, кто менее главный – неправильно, у всех своя ниша, а это объединение совершенно лишнее. Да, страны сотрудничают в БРИКС, в ШОС, но не надо говорить о треугольнике. Также как не надо преувеличивать противоречия, которые существуют между Индией и Китаем. Да, это их противоречия, и это не наши вопросы. Для России важны взаимовыгодные отношения и с Китаем, и с Индией».