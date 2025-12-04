США не удастся разрушить российско-китайское стратегическое партнерство

Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира на Украине, поддерживает заключение всеобъемлющего и долгосрочного мирного соглашения. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, состоявшейся 2 декабря в Москве.

"Китай поддерживает все усилия, способствующие установлению мира на Украине, выступает за заключение всеобъемлющего и долгосрочного мирного соглашения, будет продолжать поддерживать стратегические контакты с Россией по этому вопросу", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что в рамках российско-китайских консультаций по стратегической безопасности, прошедших 2 декабря в Москве под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и министра иностранных дел КНР Ван И, стороны провели глубокий обмен мнениями и скоординировали позиции по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также обсудил со своим китайским коллегой перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины и обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ по итогам переговоров в Москве.

"Значительное внимание было уделено перспективам урегулирования кризиса вокруг Украины на основе устранения первопричин конфликта и должного учета коренных интересов Российской Федерации, обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также другим темам, представляющим взаимный интерес", - проинформировали в министерстве.

В МИД РФ указали, что "по итогам переговоров стороны констатировали широкое совпадение или близость позиций по всем ключевым вопросам двустороннего взаимодействия и глобальной повестки, что предопределяет устойчивую позитивную динамику российско-китайского стратегического партнерства вне зависимости от сложного внешнего геополитического фона".

Обращает на себя внимание, что параллельно с визитом Ван И в Москве проходили российско-американские переговоры по урегулированию кризиса на Украине.

Профессор Московского гуманитарного университета, доктор географических наук Алексей Скопин отмечает, что «отношения России и КНР влияют на переговоры с американцами по Украине. Россия и Китай вместе противодействуют, с одной стороны, украинскому фашизму, а с другой стороны, японскому милитаризму. Поэтому это очень важный сигнал, который подчеркивает, что, несмотря на переговоры с американцами, союз с Китаем является более фундаментальным, чем эти текущие переговоры. Это был очень четкий месседж Америке и Европе, что Россия и Китай фундаментально, стратегически вместе, а все остальное уже на втором плане».

По словам эксперта, «американцы пытаются внести некий раздор в эти отношения и представление о том, что Россия отходит от Китая в сторону Америки. Но все понимают, что это игра. Путин неоднократно говорил Си Цзиньпину, что никаких отклонений от договоренностей о стратегическом партнерстве между Россией и Китаем не будет. Конечно, Пекин немного напрягается по перспективам восстановления отношений между Россией и США, точно также, как Россия внимательно наблюдает, как Трамп пытается послаблениями типа пошлин или новых договоренностей между США и Китаем изменить позиции Китая. Но все понимают, что самое главное сейчас для администрации Трампа - это сделать вид, что Россия и Америка сближаются, чтобы напрячь Китай, и чтобы Китай пошел, например, на отказ от российской нефти. Повторю, все понимают, что это делается для того, чтобы в это фундаментальное взаимодействие между Россией и Китаем внести хоть маленький разлад. Но Путин и Си Цзиньпин это прекрасно видят, и никакой разлад тут невозможен».