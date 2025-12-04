Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 декабря 2025 / 10:57
КОТИРОВКИ
USD
04/12
77.9556
EUR
04/12
90.5903
Новости часа
Собянин заявил, что Москве никогда не будет "плохо" Сибига: США пригласили делегацию Украины на продолжение переговоров по урегулированию
Москва
4 декабря 2025 / 10:57
Котировки
USD
04/12
77.9556
0.0000
EUR
04/12
90.5903
0.0000
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
3 декабря 2025 / 16:03
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
3 декабря 2025 / 15:45
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Шанхайское сотрудничество / США против КНР
Политика
США не удастся разрушить российско-китайское стратегическое партнерство
Мнение профессора Алексея Скопина
4 декабря 2025 / 10:39
США не удастся разрушить российско-китайское стратегическое партнерство

Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира на Украине, поддерживает заключение всеобъемлющего и долгосрочного мирного соглашения. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, состоявшейся 2 декабря в Москве.

"Китай поддерживает все усилия, способствующие установлению мира на Украине, выступает за заключение всеобъемлющего и долгосрочного мирного соглашения, будет продолжать поддерживать стратегические контакты с Россией по этому вопросу", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что в рамках российско-китайских консультаций по стратегической безопасности, прошедших 2 декабря в Москве под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и министра иностранных дел КНР Ван И, стороны провели глубокий обмен мнениями и скоординировали позиции по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также обсудил со своим китайским коллегой перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины и обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ по итогам переговоров в Москве.

"Значительное внимание было уделено перспективам урегулирования кризиса вокруг Украины на основе устранения первопричин конфликта и должного учета коренных интересов Российской Федерации, обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также другим темам, представляющим взаимный интерес", - проинформировали в министерстве.

В МИД РФ указали, что "по итогам переговоров стороны констатировали широкое совпадение или близость позиций по всем ключевым вопросам двустороннего взаимодействия и глобальной повестки, что предопределяет устойчивую позитивную динамику российско-китайского стратегического партнерства вне зависимости от сложного внешнего геополитического фона".

Обращает на себя внимание, что параллельно с визитом Ван И в Москве проходили российско-американские переговоры по урегулированию кризиса на Украине.

Профессор Московского гуманитарного университета, доктор географических наук Алексей Скопин отмечает, что «отношения России и КНР влияют на переговоры с американцами по Украине. Россия и Китай вместе противодействуют, с одной стороны, украинскому фашизму, а с другой стороны, японскому милитаризму. Поэтому это очень важный сигнал, который подчеркивает, что, несмотря на переговоры с американцами, союз с Китаем является более фундаментальным, чем эти текущие переговоры. Это был очень четкий месседж Америке и Европе, что Россия и Китай фундаментально, стратегически вместе, а все остальное уже на втором плане».

По словам эксперта, «американцы пытаются внести некий раздор в эти отношения и представление о том, что Россия отходит от Китая в сторону Америки. Но все понимают, что это игра. Путин неоднократно говорил Си Цзиньпину, что никаких отклонений от договоренностей о стратегическом партнерстве между Россией и Китаем не будет.  Конечно, Пекин немного напрягается по перспективам восстановления отношений между Россией и США, точно также, как Россия внимательно наблюдает, как Трамп пытается послаблениями типа пошлин или новых договоренностей между США и Китаем изменить позиции Китая. Но все понимают, что самое главное сейчас для администрации Трампа - это сделать вид, что Россия и Америка сближаются, чтобы напрячь Китай, и чтобы Китай пошел, например, на отказ от российской нефти. Повторю, все понимают, что это делается для того, чтобы в это фундаментальное взаимодействие между Россией и Китаем внести хоть маленький разлад. Но Путин и Си Цзиньпин это прекрасно видят, и никакой разлад тут невозможен».            

Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
22:31
Собянин заявил, что Москве никогда не будет "плохо"
20:58
Сибига: США пригласили делегацию Украины на продолжение переговоров по урегулированию
20:45
Стубб допустил, что мир на Украине вряд ли будет устраивать Европу
20:32
Среднемесячная зарплата в организациях в сентябре составила более 96 тыс. рублей
20:15
Гутерриш считает, что мир еще далек от решения украинского кризиса
19:59
Ожидаемая продолжительность жизни москвичей приблизилась к 80 годам
19:43
Ушаков прокомментировал международное признание границ РФ
19:30
Президент России вручил Анне Плужниковой премию "Волонтер года"
19:16
Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-платформе Roblox
18:59
Миронов заявил о необходимости выплачивать перед Новым годом 13-ю пенсию
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения