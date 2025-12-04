Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность приглашения Си Цзиньпина на саммит «семёрки», который Франция проведёт в июне следующего в Эвиане. Об этом сообщило агентство Блумберг накануне визита Макрона в КНР. Оно также сообщило, что Макрон неофициально проконсультировался с некоторыми союзниками, и Германия выразила поддержку этому приглашению. При этом статус приглашения – как гостя или кандидата в члены «семерки» - не указывался.

Трёхдневный визит Макрона в Китай начался 3 декабря. А 4 декабря президент Франции провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

В то же время активность Франции в этой сфере вызывает беспокойство Японии. По мнению правительственных источников, которое приводит японская газета «Асахи», Токио считает, что присутствие Си Цзиньпина может помешать лидерам «семёрки» обсудить растущую экспансию и политику экономического принуждения со стороны Китая. По словам источника, Макрон уже давно вынашивает идею пригласить Китай в «семёрку».

2 декабря генеральный директор Совета национальной безопасности Японии Кэйити Итикава провёл 30-минутный телефонный разговор с Эммануэлем Бонном, советником президента по дипломатическим вопросам. По словам японской стороны, они обсудили региональные события в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе и подтвердили готовность к сотрудничеству в целях создания «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

С другой стороны, в преддверии поездки Макрона министр иностранных дел Китая Ван И 27 ноября провёл телефонный разговор с Бонном. По данным министерства иностранных дел Китая, Ван И раскритиковал недавние высказывания премьер-министра Санаэ Такаити о возможном конфликте на Тайване, заявив, что «действующий японский лидер» своими провокационными комментариями о Тайване посягает на суверенитет Китая.

Следует отметить, что Китай традиционно относится негативно к участию в «семёрке». Пекин рассматривает G7 как формат времён холодной войны, используемый для давления Запада на остальной мир, и не отражающий реалии XXI века. Участие в ней Китая означает принятие чужих правил игры на правах младшего партнера. И, разумеется, в Пекине не забыли, что страны G7 постоянно критикуют КНР по вопросам внешней и экономической политики, правам человека и тайваньской проблеме. Последний пример – саммит в Кананаскисе 2025 года, где обсуждались вопросы внешнеэкономической политики КНР.

Значительно более привлекательным для КНР выглядят на фоне «семерки» ООН, БРИКС, ШОС и G20.

Напомним также, что недавно обнародованный первоначальный план Трампа по урегулированию кризиса на Украине из 28 пунктов включал также приглашение России на «семерку». Президент России Владимир Путин прокомментировал это идею с большой иронией.