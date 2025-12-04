Трамп положительно оценил встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером

Президент США Дональд Трамп положительно оценил прошедшую в Москве встречу российского лидера Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

"Я могу сказать, что у них состоялась достаточно хорошая встреча с президентом Путиным", - сказал Трамп при общении с журналистами.