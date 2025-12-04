Миронов внес в ГД проект закона о выплате 13-й пенсии

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов представил на рассмотрение Госдумы проект закона о выплате пенсионерам 13-й пенсии к концу года, сообщает ТАСС.

Документом предлагается внести изменения в закон "О страховых пенсиях", установив ежегодную доплату к пенсии по старости. Предполагается, что размер такой доплаты будет соответствовать размеру страховой пенсии по старости гражданина, но не ниже 1,5 величины прожиточного минимума. Согласно пояснительной записке, в 2025 году такая доплата могла бы составить порядка 22 875 рублей.

"Принятие фракционной инициативы может послужить ярким примером реализации государственной политики, ориентированной на улучшение качества жизни граждан преклонного возраста", - сказал он в беседе с ТАСС. Политик отметил, что за счет такой выплаты у пенсионеров появятся дополнительные средства на празднование Нового года и покупку подарков близким.