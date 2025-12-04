Politico: экс-генсек дипслужбы ЕС Саннино уволен из Еврокомиссии

Бывший генсек Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Стефано Саннино, проходящий среди обвиняемых по делу о коррупции в институтах Евросоюза, по собственному желанию отправлен в отпуск с последующим увольнением из Еврокомиссии (ЕК). Об этом со ссылкой на пресс-службу ЕК пишет издание Politico.

"Руководитель гендиректората Еврокомиссии по Ближнему Востоку, Африке и Персидскому заливу у нас больше не работает", - приводит издание слова представителя ЕК. Отмечается, что Саннино по собственному желанию отправлен в неоплачиваемый отпуск с последующим увольнением.

Как сообщает брюссельский портал Euractiv, Саннино направил своим коллегам письмо, в котором объявил об уходе в отставку из-за обвинений в коррупции и о намерении "выйти на пенсию" в 2026 году. Он также заявил о своей невиновности, выразив уверенность, что суд во всем разберется.

Саннино - один из подозреваемых по делу о коррупции в Европейской службе внешних действий и в Колледже Европы, ректором которого была бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности (2014-2019) Федерика Могерини. Бельгийская полиция и европрокуратура инкриминируют им махинации с тендерами, в том числе в предоставлении колледжу в обход надлежащих процедур контракта на €700 тыс. для организации курсов дипломатии в 2021-2022 годы. В тот период Еврокомиссия под руководством Жозепа Борреля расширяла дипломатическую службу.

Могерини, Саннино и старший менеджер Колледжа Европы были задержаны 2 декабря. Им были предъявлены обвинения в коррупции, они были отпущены под подписку о невыезде.