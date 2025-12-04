Си Цзиньпин: суть отношений КНР и ЕС заключается во взаимодополняемости

Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
© Александр Рюмин/ POOL/ ТАСС
Суть торгово-экономических отношений между Китаем и Евросоюзом заключается во взаимодополняющих преимуществах. С таким заявлением председатель КНР Си Цзиньпин выступил на церемонии закрытия 7-го заседания китайско-французского делового совета, прошедшего в Пекине.
"Суть торгово-экономических отношений между КНР и ЕС заключается во взаимодополняющих преимуществах и взаимной выгоде, которые позволяют достичь динамичного баланса в развитии. При этом взаимозависимость не является риском, а переплетение интересов - угрозой", - цитирует его агентство Xinhua.
Си Цзиньпин также призвал Париж к "совместному укреплению китайско-европейского всеобъемлющего стратегического партнерства и формированию более позитивных отношений между Китаем и Евросоюзом".