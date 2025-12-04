Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
4 декабря 2025 / 11:34
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
3 декабря 2025 / 16:03
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
3 декабря 2025 / 15:45
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
В Северной Осетии взяли под охрану хвойные леса
4 декабря 2025 / 11:39
© Елена Афонина/ ТАСС, архив

В местах возможных вырубок в хвойных лесах Северной Осетии в преддверии Нового года организовано круглосуточное патрулирование. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минприроды республики сообщает ТАСС.

"Сотрудники Минприроды с полицейскими начали проводить рейды в местах возможных незаконных рубок хвойных насаждений. Хвойные леса в преддверии Нового года находятся под усиленной охраной. Организовано круглосуточное патрулирование мобильными группами лесных участков с хвойными насаждениями", - говорится в сообщении.

Факты самовольных порубок и транспортировки елок без надлежащей разрешительной документации будут оформляться протоколами. За незаконную рубку деревьев предусмотрен штраф до 4 тыс. рублей (для физлиц) и до 300 тыс. рублей (для юрлиц). Уголовную ответственность нарушитель несет при ущербе в размере более 5 тыс. рублей. 

