В Северной Осетии взяли под охрану хвойные леса

В местах возможных вырубок в хвойных лесах Северной Осетии в преддверии Нового года организовано круглосуточное патрулирование. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минприроды республики сообщает ТАСС.

"Сотрудники Минприроды с полицейскими начали проводить рейды в местах возможных незаконных рубок хвойных насаждений. Хвойные леса в преддверии Нового года находятся под усиленной охраной. Организовано круглосуточное патрулирование мобильными группами лесных участков с хвойными насаждениями", - говорится в сообщении.

Факты самовольных порубок и транспортировки елок без надлежащей разрешительной документации будут оформляться протоколами. За незаконную рубку деревьев предусмотрен штраф до 4 тыс. рублей (для физлиц) и до 300 тыс. рублей (для юрлиц). Уголовную ответственность нарушитель несет при ущербе в размере более 5 тыс. рублей.