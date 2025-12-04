Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 4 декабря отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня снижается в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы росли на 0,44% - до 2 663,39 индекс Московской биржи и индекс РТС до 1 076,27 пункта. Курс юаня опустился на 7,95 копейки и находился на отметке в 10,7905 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 660,18 пункта (+0,32%), индекс РТС составлял 1 074,99 пункта (+0,32%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил снижение до 10,823 рубля (-4,7 копейки).