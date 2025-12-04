Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 декабря 2025 / 14:00
КОТИРОВКИ
USD
04/12
77.9556
EUR
04/12
90.5903
Новости часа
Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
Москва
4 декабря 2025 / 14:00
Котировки
USD
04/12
77.9556
0.0000
EUR
04/12
90.5903
0.0000
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
4 декабря 2025 / 11:34
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
3 декабря 2025 / 16:03
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
3 декабря 2025 / 15:45
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Русский мир / СВО
Безопасность
Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию
4 декабря 2025 / 12:15
Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Россия освободит Донбасс и Новороссию либо военным, либо другим путем. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today в преддверии госвизита в Индию.

"Все сводится к этому. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать", - указал он. 

Глава государства также обратил внимание, что Москва предлагала Киеву вывести украинские вооруженные силы из Донбасса, тогда не было бы никакого военного противостояния, но Украина предпочитает воевать. 

"Мы сразу сказали Украине: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость - выведите свои войска и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать. Ну вот сейчас довоевались", - отметил он.

Вместе с тем Путин напомнил, что Россия восемь лет не признавала республики Донбасса (ДНР, ЛНР). "Они провозгласили независимость, а мы старались наладить взаимоотношения между остальной частью Украины и этими республиками", - подчеркнул он.

Потом Москва поняла, что это невозможно, что республики просто уничтожают, и признала Донбасс, сказал российский лидер. Причем признала в рамках административных границ, в которых они существовали еще в советское время, а затем во времена независимой Украины, добавил он. 

Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
12:15
Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
11:39
В Северной Осетии взяли под охрану хвойные леса
11:17
Си Цзиньпин: суть отношений КНР и ЕС заключается во взаимодополняемости
10:59
Politico: экс-генсек дипслужбы ЕС Саннино уволен из Еврокомиссии
10:38
Миронов внес в ГД проект закона о выплате 13-й пенсии
10:20
Трамп положительно оценил встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
22:31
Собянин заявил, что Москве никогда не будет "плохо"
20:58
Сибига: США пригласили делегацию Украины на продолжение переговоров по урегулированию
20:45
Стубб допустил, что мир на Украине вряд ли будет устраивать Европу
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения