Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию

Россия освободит Донбасс и Новороссию либо военным, либо другим путем. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today в преддверии госвизита в Индию.

"Все сводится к этому. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать", - указал он.

Глава государства также обратил внимание, что Москва предлагала Киеву вывести украинские вооруженные силы из Донбасса, тогда не было бы никакого военного противостояния, но Украина предпочитает воевать.

"Мы сразу сказали Украине: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость - выведите свои войска и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать. Ну вот сейчас довоевались", - отметил он.

Вместе с тем Путин напомнил, что Россия восемь лет не признавала республики Донбасса (ДНР, ЛНР). "Они провозгласили независимость, а мы старались наладить взаимоотношения между остальной частью Украины и этими республиками", - подчеркнул он.

Потом Москва поняла, что это невозможно, что республики просто уничтожают, и признала Донбасс, сказал российский лидер. Причем признала в рамках административных границ, в которых они существовали еще в советское время, а затем во времена независимой Украины, добавил он.