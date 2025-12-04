Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
4 декабря 2025 / 14:28
4 декабря 2025 / 14:07
4 декабря 2025 / 11:34
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
4 декабря 2025 / 14:07
Если Дональд Трамп хочет добиться урегулирования украинского конфликта, он должен понять, что процесс урегулирования будет небыстрым. Минимум – полгода, но, скорее всего, - больше. Кроме того, он должен прийти к мысли, что для продвижения дела нужны нейтральные посредники. Совершенно нейтральные. Все, что должен делать Трамп – это спонсировать и политически поддерживать этих нейтральных посредников. Его задача – говорить, что посредническая миссия поддерживается Вашингтоном, как средство решения проблемы. Тоже самое должна говорить и Россия. Одной из главных задач посреднической миссии должно стать вовлечение в процесс урегулирования все пограничные страны Восточной Европы, отделив их от Западной Европы, которая в любом случае заинтересована в продолжении конфликта поскольку считает, что ничем не рискует. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
