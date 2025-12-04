Православные отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Русская православная церковь отмечает один из 12 главных церковных праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы.

По преданию, родители Богородицы Иоаким и Анна дали обет посвятить свою дочь служению Богу. Когда Марии исполнилось три года, ее торжественно привели в иерусалимский храм. Она самостоятельно поднялась ко входу по высокой лестнице из 15 ступеней, а затем первосвященник ввел ее в сокровенный центр храма, доступный лишь для самого первосвященника единожды в году. Мария жила при Иерусалимском храме вплоть до совершеннолетия, проводя много времени молитве.

"Как Рождество Божией Матери, так и Введение во храм Пресвятой Богородицы являются важнейшими точками в спасительном движении Бога к людям. Прежде чем наступить Рождеству Христову, надо было, чтобы родилась та, которая будет участвовать в его боговоплощении, чтобы она была воспитана в святости и не имела никакого порока, чтобы дар, который человечество приносит Богу в лице Девы Марии, был чистым и совершенным - именно так Господь и устроил. А мы радуемся этому событию и вспоминаем те древние времена, когда это совершилось, и вместе с этим молимся Богу и Пресвятой Богородице, которые уже сделали все, что нужно для нашего спасения", - отметил епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор, слова которого приводит пресс-служба епархии.

Литургическое почитание Богородицы началось после III Вселенского собора 431 года. Несмотря на то, что праздник Введения во храм был известен с первых веков христианства, первые документальные сведения о его масштабном проведении относятся лишь к VIII веку. Начиная с этого дня в храмах поют "Христос рождается, славите", а священники облачаются в голубые и белые одежды.