Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота

Главным вопросом визита Путина в Индию станет экономическое взаимодействие двух стран. Сегодняшний товарооборот с Индией – 60 млрд долларов в год. Это примерно столько же, сколько с Белоруссией. Конечно, хотелось бы довести взаимную торговлю хотя бы до уровня товарооборота России и Китая – до 300 млрд. И есть понятные товары, которые Россия может покупать в Индии, а Индия в России. Проблемы, собственно говоря, две. Рупии, которые не нужны России в слишком больших количествах и американские пошлины, которые может получить Индия, если будет развивать торговлю с Россией. Путин и Моди наверняка обсудят и тему противостояния Америке, которая все еще очень хочет уничтожить БРИКС. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.