4 декабря 2025 / 15:28
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
4 декабря 2025 / 14:28
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
4 декабря 2025 / 14:07
Макрон призвал Китай строить заводы в странах Европы
4 декабря 2025 / 12:44
Макрон призвал Китай строить заводы в странах Европы
© Gonzalo Fuentes/ Pool Photo via AP/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к формированию условий для роста прямых китайских инвестиций в экономику Европейского союза, которые способствовали бы созданию новых производств и рабочих мест. Об этом он заявил по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе пресс-конференции в Пекине, которая транслировалась на YouTube.

"Европа должна пройти преобразования в виде реформ, чтобы быть более конкурентоспособной и больше инвестировать. Китайцы преследуют повестку по укреплению своего внутреннего потребления, и мы должны найти рамочные условия для наращивания прямых китайских инвестиций в Европу, которые создавали бы добавленную стоимость и рабочие места", - указал он.

По словам французского лидера, такой подход уже продемонстрировал свою эффективность в высокотехнологичных отраслях, в частности, в сфере электрических батарей. Он также отметил важность выравнивания глобальных экономических дисбалансов, которые "неустойчивы и несут риски финансового кризиса".

Макрон добавил, что стороны проведут консультации с инвесторами, чтобы позволить им "наметить путь в этой сфере". 

