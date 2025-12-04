Белоусов посещает Индию с рабочим визитом

Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
© Минобороны России/ТАСС
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Индию, где примет участие в заседании межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. Об этом со ссылкой на российское военное ведомство сообщает ТАСС.
"Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Индию. Глава российского оборонного ведомства примет участие в 22-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству", - говорится в сообщении.
Отмечается, что планируется также подвести итоги совместной работы за прошедший период и наметить перспективные направления для дальнейшего сотрудничества. Кроме того, будут обсуждаться актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.