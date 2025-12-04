Россия не собирается возвращаться в Группу восьми (G8), которая с 2014 года вновь существует в формате "семерки". Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью India Today.

Он отрицательно ответил на вопрос о возможном возвращении в G8, указав, что фактически не участвует в саммитах объединения еще до начала событий на Украине в 2014 году.

Кроме того, российский лидер дал понять, что на его встрече в Кремле с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером вопрос о возвращении в G8 не затрагивался.

Путин также обратил внимание, что доля Группы семи в мировой экономике сокращается год от года, и непонятно, почему они называют себя "большой" семеркой.

Вместе с тем он отметил, что у стран "семерки" высокотехнологичная экономика с "мощной основой". "Хотя их доля в мировой экономике год от года сокращается, как шагреневая кожа. Это очевидный факт", - заключил президент РФ, добавив, что эта тенденция будет продолжаться.