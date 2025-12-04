Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 декабря 2025 / 15:32
Москва
4 декабря 2025 / 15:32
4 декабря 2025 / 14:28
4 декабря 2025 / 14:07
4 декабря 2025 / 11:34
Спорт
В Афинах проходит церемония передачи олимпийского огня зимних Игр в Италии
4 декабря 2025 / 13:32
В Афинах проходит церемония передачи олимпийского огня зимних Игр в Италии
© AP Photo/ Thanassis Stavrakis/ТАСС

На афинском историческом стадионе "Панатинаикос" проходит церемония передачи олимпийского огня организаторам XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии, передает ТАСС.

Церемония проходит на беломраморном стадионе "Панатинаикос", на котором в 1896 году были проведены первые в современной истории Олимпийские игры. В связи с прогнозируемыми метеорологами грозами НОК Греции информировал, что художественная программа не состоится, а будет проведена только торжественная часть передачи огня.

В рамках мероприятия планируется исполнить олимпийский гимн и гимны Греции и Италии, а также поднять олимпийский флаг и флаги двух стран. Перед присутствующими также выступят с приветствиями глава Национального олимпийского комитета Греции Исидорос Кувелос и президент оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года Джованни Малаго.

На стадионе завершится эстафета олимпийского огня, которая началась 26 ноября в Древней Олимпии - родине Олимпийских игр. 

Маршрут эстафеты по греческой земле продолжался 9 дней, она охватила 2 200 км. Последний олимпийский алтарь на стадионе "Панатинаикос" зажжет представительница женской сборной Греции по водному поло Елена Ксенаки. В конце ритуала верховная жрица передаст факел с олимпийским огнем главе НОК Греции, а он вручит его организаторам Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Итальянская часть эстафеты начнется в Риме 6 декабря. Олимпийский огонь побывает во всей Италии, включая острова Сардиния и Сицилия, а также Кортина-д'Ампеццо, где состоится часть соревнований. Эстафета завершится на стадионе "Сан-Сиро" в Милане 6 февраля.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены могут участвовать в них в нейтральном статусе без права выступать в командных дисциплинах. 

