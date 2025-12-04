Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
4 декабря 2025 / 14:28
4 декабря 2025 / 14:07
4 декабря 2025 / 11:34
AP: Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Умеровым 4 декабря
4 декабря 2025 / 13:45
© Александр Казаков/ ТАСС
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер в четверг проведут переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Associated Press.
Сообщается, что встреча состоится в Майами (штат Флорида). Подробности не уточняются.
Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что у Уиткоффа и Кушнера после визита в Москву сложилось впечатление, что Россия нацелена на урегулирования украинского конфликта.
Во вторник президент РФ Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Центральной темой переговоров стало урегулирование на Украине. Беседа длилась около пяти часов.