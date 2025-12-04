Россиянам напомнили о возможности компенсировать деньгами дополнительные дни отпуска

Россияне могут получать денежную компенсацию при наличии дополнительных дней к ежегодному отпуску. На это обратил внимание глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

В преддверии длинных новогодних праздников он отметил, что за выход на работу в выходные положена двойная оплата или дополнительные дни отдыха.

"Если работник имеет оплачиваемый ежегодный отпуск более 28 дней, если накопились дополнительные дни - например, он работал в праздники, в выходные - то работник по письменному заявлению может обратиться в адрес своего работодателя, и работодатель, в случае согласия, может выплатить денежную компенсацию за дополнительные дни к 28 дням обязательного оплачиваемого отпуска", - указал депутат.

Он уточнил, что соответствующая норма зафиксирована в Трудовом кодексе (ТК) РФ.

Согласно статье 126 ТК РФ, не допускается замена денежной компенсацией отпусков беременным женщинам и несовершеннолетним работникам, а также сотрудникам на вредных и опасных производствах, за исключением выплат за неиспользованный отпуск при увольнении.