Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 195 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 195 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбито 195 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 100 277 беспилотников, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 370 танков и других боевых бронемашин, 1 626 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 706 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 283 единицы специальной военной автомобильной техники.