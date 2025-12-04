Подготовленные ранее 28 пунктов мирного плана США актуальны и продолжают обсуждаться, просто Вашингтон предложил разделить их на 4 отдельных "пакета". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today в преддверии государственного визита в Индию.

"Как раз они и обсуждаются", - ответил он на вопрос, актуальны ли прежние 28 пунктов.

"Просто они разбили эти 28, по-моему, 27 пунктов на 4 пакета. И предложили нам обсуждать эти четыре пакета. Но по сути это те же самые пункты", - указал российский лидер.