Путин: США предложили разбить 28 пунктов мирного плана "на 4 пакета"
4 декабря 2025 / 14:28
© Александр Казаков/ ТАСС
Подготовленные ранее 28 пунктов мирного плана США актуальны и продолжают обсуждаться, просто Вашингтон предложил разделить их на 4 отдельных "пакета". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today в преддверии государственного визита в Индию.
"Как раз они и обсуждаются", - ответил он на вопрос, актуальны ли прежние 28 пунктов.
"Просто они разбили эти 28, по-моему, 27 пунктов на 4 пакета. И предложили нам обсуждать эти четыре пакета. Но по сути это те же самые пункты", - указал российский лидер.