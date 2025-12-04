"Артистом года" по версии "Яндекс музыки" стал Ваня Дмитриенко

Стриминговый сервис "Яндекс музыка" вручил награды победителям ежегодной премии "Итоги года", сообщает ТАСС. Обладателем главной награды стал российский 20-летний артист Ваня Дмитриенко.

Звания "Артист года" удостоен поп-исполнитель Ваня Дмитриенко, чьи треки стали самыми прослушиваемыми среди подписчиков сервиса, аудитория певца за год составила более 19 млн слушателей. Его совместный трек с Аней Пересильд признан "Самым ожидаемым релизом 2025 года".

"Артисткой года" второй год подряд признана Mona, общее число ее слушателей за год достигло порядка 21 млн человек.

В номинации "Группа года" победил инди-коллектив "Бонд с кнопкой" из Нефтекамска. Их хит "Кухни" оставался рекордные 85 дней в топе чарта сервиса, дав коллективу премию "Покорители чарта".

Альбомом года был признан релиз рэп-исполнителя Friendly Thug 52 NGG "Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate", все треки которого вошли в чарт сервиса в первые сутки после выхода. Треком года стала коллаборация "Худи" (Artik & Asti, Джиган, Niletto).

В номинации "Главные по концертам" победу одержала инди-рок-группа "Дайте танк (!)", став лидером по числу проданных в Яндекс музыке билетов за весь год. В номинации "Главный по лайкам" победил рэпер Macan, чей альбом "Bratland" пользователи добавили в коллекции свыше 1 млн раз в день релиза.

"Искрой года" назван исполнитель Темный принц, чья аудитория в сервисе за год увеличилась с нуля до 2,1 млн слушателей.