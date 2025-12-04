Медведев пригрозил Евросоюзу репарациями в натуральной форме

Россия будет готова вернуть свои замороженные активы "репарациями в натуральной форме", если Европейский союз все-таки решится на их кражу. На этом акцентировал внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Если обезумевший Евросоюз попытается все-таки украсть активы РФ, замороженные в Бельгии, выдав так называемый репарационный кредит, такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli со всеми вытекающими для Брюсселя и ряда стран ЕС последствиями. И тогда возврат этих средств может произойти уже не через суд, а путем настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме поверженными врагами России", - указал политик в своем канале в Max.