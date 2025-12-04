Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
4 декабря 2025 / 14:28
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
4 декабря 2025 / 14:07
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
4 декабря 2025 / 11:34
Политика
Медведев пригрозил Евросоюзу репарациями в натуральной форме
4 декабря 2025 / 14:58
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Россия будет готова вернуть свои замороженные активы "репарациями в натуральной форме", если Европейский союз все-таки решится на их кражу. На этом акцентировал внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Если обезумевший Евросоюз попытается все-таки украсть активы РФ, замороженные в Бельгии, выдав так называемый репарационный кредит, такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli со всеми вытекающими для Брюсселя и ряда стран ЕС последствиями. И тогда возврат этих средств может произойти уже не через суд, а путем настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме поверженными врагами России", - указал политик в своем канале в Max.