Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
4 декабря 2025 / 14:28
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
4 декабря 2025 / 14:07
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
4 декабря 2025 / 11:34
Безопасность
Силы Черноморского флота ликвидировали четыре безэкипажных катера ВСУ
4 декабря 2025 / 15:17
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Силы Черноморского флота ликвидировали четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ", - указали в российском оборонном ведомстве.