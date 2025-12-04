Силы Черноморского флота ликвидировали четыре безэкипажных катера ВСУ

Силы Черноморского флота ликвидировали четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ", - указали в российском оборонном ведомстве.