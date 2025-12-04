Путин отметил, что Россия и Индия проводят 90% расчетов в нацвалютах

Россия и Индия развивают экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления. На сегодняшний день 90% расчетов между двумя странами совершается в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.

По его словам, Москва и Нью-Дели не стремятся к конфронтации с кем бы то ни было и работают на защиту собственных законных интересов.

"Мы уже более 90% наших расчетов производим в национальных валютах", - отметил глава российского государства.

Он признал, что Москва и Нью-Дели сталкиваются с определенными сложностями, но разрабатывают способы их преодоления, в частности применения технологических решений - "имеющейся системы обмена финансовой электронной информацией Банка России".

"Вся эта работа идет и настраивается", - добавил Путин.