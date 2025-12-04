Reuters: Могерини ушла в отставку с поста ректора Колледжа Европы

Экс-глава дипслужбы ЕС Федерика Могерини покинула пост ректора Колледжа Европы на фоне выдвинутых в отношении нее обвинений в коррупции. Об этом со ссылкой на письмо Могерини передает агентство Reuters.

Отмечается, что письмо было направлено коллегам и студентам Колледжа Европы. По информации агентства, адвокаты Могерини отрицают ее виновность и обращают внимание, что она полностью сотрудничает со следствием.

Ранее сообщалось, что из Еврокомиссии был уволен по собственному желанию глава генерального директората по Ближнему Востоку, Африке и Персидскому заливу Стефано Саннино, который проходит вторым обвиняемым в рамках коррупционного дела. Обвинения относятся к периоду, когда он являлся генеральным секретарем Европейской службы внешних действий, то есть вторым лицом в этой структуре и заместителем Могерини, занимавшей пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности с 2014 по 2019 год, а затем и ее преемника Жозепа Борреля.

Могерини, Саннино и старший менеджер Колледжа Европы были задержаны 2 декабря. В тот же день им предъявили обвинения в коррупции и отпустили под подписку о невыезде.