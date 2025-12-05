Китай представил свое видение военно-политической ситуации в мире

Владимир Свиридов, международный обозреватель

Россия и Китай продолжают активно укреплять стратегическое партнерства и развивать всеобъемлющее взаимодействие несмотря на глобальную турбулентность и непредсказуемость. В очередной раз это нашло подтверждение в ходе проходившего 1-2 декабря визита в Москву министра иностранных дел КНР Ван И.

На состоявшихся его встречах с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым были обсуждены, как сообщается, наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня с упором на координацию и защиту общих интересов в сфере международной безопасности. По итогам переговоров стороны констатировали широкое совпадение или близость позиций по всем ключевым направлениям двустороннего взаимодействия и глобальной повестки.

В этой связи нельзя не заметить, что буквально накануне визита Ван И в Москву в КНР была обнародован в КНР документ под названием «Контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение в новую эпоху». В «Белой книге», как еще называют данный документ, системно излагается китайский подход к международной безопасности и ситуации в области контроля над вооружениями. Учитывая нынешнюю геополитическую обстановку, намерение США возобновить ядерные испытания и то, что политика Запада привела практически к слому системы контроля над вооружениями, позиция Китая, изложенная в «Белой книге», не может не вызывать к себе повышенное внимание. Тем более что это первый за последние двадцать лет документ подобного уровня,

В частности в нем указывается, что мир остается хрупким, войны продолжаются, региональные конфликты становятся все более частыми. Сегодня человечеству снова приходится выбирать между миром и войной, диалогом и конфронтацией, взаимовыгодным сотрудничеством и игрой с нулевой суммой. И одной из причин тому является то, что Соединенные Штаты, интересно, что авторы «Белой книге» их прямо не называют, а используют выражения «одна из стран» и «одна определенная страна», стремятся к абсолютному стратегическому превосходству, постоянно наращивая вооружение, укрепляя боеготовность и провоцируя конфронтацию между блоками.

«В частности, эта страна укрепила военные союзы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, применила стратегию расширенного сдерживания и разместила на передовой позиции наземные ракеты средней дальности, что вызвало напряжённость и противодействие и серьёзно подорвало безопасность и интересы стран региона», - подчеркивается в документе.

Эта определенная страна, отмечается далее, продолжает корректировать свою ядерную политику, упорно сохраняя огромные запасы ядерного оружия и еще больше укрепляя свой потенциал ядерного сдерживания и ведения боевых действий. Это привело к росту риска глобальных ядерных конфликтов. Тем временем стремительно развиваются технологии противоракетной обороны и набирает обороты военное применение в новых областях, таких как космос, киберпространство и искусственный интеллект. Все эти факторы меняют традиционную динамику стратегического наступления и обороны, создавая новые проблемы для глобальной стратегической стабильности.

В этих условиях, делается вывод в «Белой книге», необходимо срочно активизировать многосторонний контроль над вооружениями и укрепить основу для мирного развития.

Что касается Китая, то, как говорится в «Белой книге», он по-прежнему привержен мирному развитию и никогда не будет стремиться к гегемонии или экспансии. Его политика национальной безопасности, которая включает и создание сильной армии, носит оборонительный характер. В подтверждение тому приводится оборонный бюджет, который по сравнению с Соединенными Штатами и другими странами с мощными вооруженными силами остается относительно низким как в процентном отношении к ВВП, так и к общим бюджетным расходам, а также в расчете на душу населения и на одного военнослужащего.

В «Белой книге» подчеркивается, что Китай твердо придерживается политики неприменения ядерного оружия первыми и ядерной стратегии самообороны. В ней говорится, что Китай был вынужден сделать стратегический выбор в пользу разработки ядерного оружия в определенный исторический момент, чтобы противостоять ядерным угрозам и шантажу, разрушить существующую ядерную монополию и предотвратить ядерные войны.

Следует заметить, что в документе не приводится данных о количественном состоянии китайского ядерного арсенала. По подсчетам же СИПРИ, в настоящее время у Китая имеется 600 ядерных боеголовок. Но как подчеркивается в «Белой книге», ядерное оружие Китая предназначено не для того, чтобы угрожать другим странам, а для обороны и самозащиты. Китай никогда не использовал ядерное оружие для угроз другим странам, не размещал ядерное оружие за пределами своей территории и никогда не предоставлял ядерный зонтик другим странам.

«Чтобы продемонстрировать свою решимость не провоцировать гонку ядерных вооружений, Китай провел наименьшее количество ядерных испытаний среди всех государств, обладающих ядерным оружием, и закрыл свои объекты по исследованию и производству ядерного оружия в таких регионах, как Чунцин и Цинхай», - отмечается в «Белой книге».

В то же время Китай, говорится в документе, создавая компактную и эффективную систему ядерных сил, совершенствует свои возможности в области стратегического раннего предупреждения, командования и контроля, преодоления противоракетной обороны и быстрого реагирования. Это продиктовано необходимостью обеспечить безопасность, надежность и эффективность своего ядерного оружия и удержать другие страны от применения или угрозы применения ядерного оружия против Китая.

При этом он выступает за то, чтобы все государства, обладающие ядерным оружием, взяли на себя недвусмысленное обязательство не стремиться к постоянному обладанию ядерным оружием и стремились заключить правовой документ о полном запрещении и тщательном уничтожении такого оружия. В Пекине считают, что если пять государств, обладающих ядерным оружием, - Китай, Франция, Россия, Великобритания и США - смогут достичь консенсуса в вопросе взаимного отказа от применения ядерного оружия первым, это будет способствовать снижению стратегических рисков, предотвращению гонки ядерных вооружений и укреплению глобального стратегического баланса и стабильности.

Поднят в «Белой книге» и вопрос о ракетах и противоракетной обороне, который оказывает существенное влияние на глобальный стратегический баланс и стабильность. Свидетельством тому являются выход США, «Белая книга» опять-таки называет их одной из стран, из Договора об ПРО и Договора о РСМД, и развитие Вашингтоном глобальных возможностей стратегической противоракетной обороны, намеренно стирая грань между противоракетной обороной и стратегическим нападением и разжигая конфронтацию между крупными странами. Это серьезно подорвало стратегическое взаимное доверие, увеличило стратегические риски и нанесло ущерб глобальной и региональной безопасности и стабильности.

В настоящее время «в погоне за абсолютной безопасностью эта определенная страна без ограничений продвигает глобальную систему противоракетной обороны «Золотой купол» и стремится разместить оружие в космосе, что представляет серьезную угрозу для безопасности в космосе. Она способствует размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе и использует систему военных альянсов для распространения соответствующих систем вооружения и технологий, подрывая глобальный стратегический баланс и стабильность», - говорится в Белой книге».

Китай решительно выступает против таких мер и призывает Соединенные Штаты прекратить разработку и развертывание глобальных систем противоракетной обороны, а также размещение наступательных вооружений, в том числе ракет. При этом в «Белой книге» подчеркивается, развитие Китаем ракетных технологий и средств противоракетной обороны обусловлено исключительно соображениями самообороны и не направлено против какой-либо страны или региона.

Не забыты в «Белой книге» и обычные вооружения. В частности, в ней указано, что Китай решительно поддерживает глобальный контроль над обычными вооружениями. При этом он в полной мере участвует в соответствующих механизмах в рамках ООН и выступает за укрепление и постоянное совершенствование международно-правовых механизмов контроля над обычными вооружениями на основе баланса между законными потребностями всех стран в сфере безопасности и гуманитарными соображениями.

Важным нововведением в нынешней «Белой книге» является рассмотрение новых технологий и полей сражений, под которыми имеется в виду космическое пространство, киберпространство и искусственный интеллект. Они классифицируются как «новые рубежи» стратегической безопасности и требуют создания глобальной системы управления и стандартов по их использованию.

Что касается околоземного пространства, то Китай, как говорится в документе, решительно выступает против наступательной космической военной политики, создания космических военных альянсов, милитаризации космического пространства, любых попыток превратить космическое пространство в новый театр военных действий и любой гонки вооружений в космосе. Он возражает против использования коммерческой космической деятельности для вмешательства в вооружённые конфликты или внутренние дела других стран.

Говоря о киберпространстве, авторы документа подчеркивают, что его мирное использование отвечает общим интересам человечества, что оно не должно превращаться в новый театр геополитических конфликтов. Китай выступает против попыток «захвата домена» с позиции силы и проведения крупномасштабных, системных и неизбирательных краж и кибератак по всему миру. Он осуждает беспричинное нанесение кибератак на критически важную инфраструктуру других стран, что подвергает глобальную критически важную инфраструктуру серьезному риску.

Относительно применения искусственного интеллекта в военных целях Китай считает, что это никогда не должно угрожать благополучию человечества. Необходимо сохранять главенство человека, и именно люди, а не оружие, должны быть решающим фактором в исходе войны. Крайне важно обеспечить, чтобы люди несли полную ответственность и чтобы все соответствующие системы вооружения находились под контролем человека, чтобы предотвратить несанкционированные действия. А посему применение ИИ в военной сфере должно, подчеркивается в «Белой книге», осуществляться в соответствии с международным гуманитарным правом и другими применимыми международными законами.