Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
4 декабря 2025 / 14:28
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
4 декабря 2025 / 14:07
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
4 декабря 2025 / 11:34
Владимир Путин
Экономика
Банк России выпустит памятные монеты с "Фиксиками"
4 декабря 2025 / 15:58
© Гавриил Григоров/ ТАСС

Банк России 5 декабря выпустит в обращение памятную серебряную монету и монеты из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием "Фиксики" серии "Российская (советская) мультипликация". Номинал монет составит 3 и 25 рублей соответственно, следует из сообщения регулятора.

"Российский анимационный сериал "Фиксики" появился в 2010 году. Он рассказывает о приключениях маленьких человечков, которые живут внутри различных приборов и механизмов. Фиксики хорошо разбираются в технике и легко объясняют детям, как все устроено в современном мире", - указали в ЦБ РФ.

Серебряная монета имеет форму круга диаметром 39 мм. Она изготовлена качеством "пруф". Масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба сплава - 925. Тираж монеты - 7 тыс. штук. 

Монета из недрагоценных металлов имеет форму круга диаметром 27 мм. Тираж монеты из стали с никелевым покрытием - 850 тыс. штук, а из медно-никелевого сплава с цветным покрытием - 150 тыс. штук.

Подчеркивается, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей. 

Владимир Путин
