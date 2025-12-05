Страны Залива теряют веру в доллар

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Доверие стран Персидского залива к американской валюте в последние годы падает. Причин несколько. При нынешнем президенте США Дональде Трампе доллар из щита превратился в меч, стал инструментом политического давления. Вашингтон ввёл многочисленные пошлины как на союзников, так и на противников. А санкции в отношении России продемонстрировали арабам возможное развитие ситуации в случае конфронтации. Кроме того, после начала СВО США и их союзники заморозили российские активы на сумму 300 млрд долл. и намерены их использовать для финансирования киевского режима. И этот шаг показал, какой «тихой гаванью» являются США и их западные союзники как место хранения сбережений. А удар Израиля по Катару стал примером ослабления пакта «энергия в обмен на безопасность», который десятилетиями связывал страны Персидского залива с США.

Подталкивает арабов к пересмотру роли доллара и состояние экономики США. Оно внушает все большие опасения. Государственный долг США достиг 39 трлн долл. и продолжает расти. Политическая нестабильность, включая приостановку работы правительств и открытое противостояние Белого дома с ФРС усиливают опасения по поводу высокой инфляции, которая подрывает стоимость долларовых сбережений.

Отток средств из долларовых инвестиций усилился в странах Залива и под воздействием внутренних факторов. Так, Катар, вложил 300 млрд долл. в подготовку к чемпионату мира по футболу 2022 г. Саудовская Аравия планирует выделить более 1 трлн долл. на создание футуристических городов, развитие спорта и развлечений.

Это же касается и приоритетов их зарубежных инвестиций. В условиях сокращения доходов и увеличения внутренних расходов суверенные фонды благосостояния стран Персидского залива перенаправляют капитал на более доходные рынки. Нефтяные деньги теперь инвестируются в акции, горнодобывающие компании в Африке и недвижимость.

Пока страны-нефтеэкспортеры Персидского залива продолжают использовать доллар для торговых расчетов. Еще к 1945 г., когда Саудовская Аравия и США заключили договор, согласно которому Саудовская Аравия будет продавать свою нефть Америке только за доллары. А взамен королевство обязалось реинвестировать избыточные долларовые резервы в казначейские облигации и акции компаний США. Но сейчас США активно экспортируют сланцевую нефть и развивают собственную энергетику. В итоге, экспортерам нефти из Залива приходится переориентироваться в их экспорте на другие страны. И при расчетах с ними доллар становится дополнительным и необязательным звеном.

В частности, все более значимым фактором, формирующим отношение стран Залива к доллару, приобретают их отношения с Китаем. Поднебесная стала ключевым торговым партнером стран Персидского залива. За последние 15 лет Китай более, чем в 2 раза увеличил импорт нефти из региона, заменив в этой роли США, которые со своей сланцевой нефтью выступают теперь их прямыми конкурентами. В 2024 г. объём торговли между странами Персидского залива и Китаем составил 225 млрд долл. и прогнозируется, что к 2027 г. он вырастет до 325 млрд долл. Это больше, чем торговый оборот между странами Персидского залива и США, Великобританией и Европой вместе взятыми. В свою очередь суверенные фонды благосостояния из Персидского залива, контролирующие более 4 трлн долл., увеличивают свои инвестиции в Азию, прежде всего в КНР

Китайские компании расширяют свое присутствие в инфраструктурных и технологических проектах региона, китайские банки финансируют в регионе крупные проекты. Так, в последние годы резко увеличились инвестиции Китая в инфраструктуру региона в рамках инициативы «Один пояс, один путь».Как считают в издании Asia House в перспективе стремление стран Персидского залива развивать возобновляемые отрасли, продвигать внедрение электромобилей и укреплять свою роль в качестве международных финансовых центров будет еще больше привлекать китайские инвестиции.

Усиливается сотрудничество ряда стран Залива с Китаем и в сфере вооружений. Так, в 2023 г., после того как США отменили поставки ОАЭ истребителей F-35 в ответ на закупку Эмиратами телекоммуникационного оборудования китайской «Huawei», власти Эмиратов стали опасаться зависимости от американских поставщиков и начали выстраивать сотрудничество с китайскими производителями. В марте 2023 г. ВВС ОАЭ подписали с китайской авиастроительной промышленной корпорацией контракт на покупку 12 учебно-боевых самолетов L-15AW, а в августе провели совместные учения с ВВС КНР.

Сфера передовых технологий также стала полем острой борьбы американских и китайских компаний. В ответ на тесное сотрудничество ключевой эмиратской технологической компании «G42» с китайским технологическим сектором США ограничили ее доступ к видеокартам американских «Nvidia» и «AMD», которые необходимы для развития искусственного интеллекта (ИИ). В итоге G42 была вынуждена согласиться, продать китайские активы и подписать соглашение с американской «Microsoft». Директор ее дочерней компании - «OpenAI» Сэм Альтман заявил о планах превратить ОАЭ в «испытательный полигон» для технологий ИИ. Однако след остался.

В итоге страны Залива в торговле с Китаем все чаще рассматривают китайский юань как валюту для этих операций. Примером является торговля нефтью и газом между Китаем и Саудовской Аравией, а также другими странами Персидского залива на Шанхайской фондовой бирже с использованием юаней. Это трактуется как фактор, который ослабит доминирование доллара на мировом энергетическом рынке. В частности, отказ Саудовской Аравии, которая является крупнейшим в мире экспортером нефти, от ценообразования на нефть в привязке к доллару и обращение к юаню, а также аналогичный шаг со стороны Катара в отношении СПГ, расцениваются как еще один удар по гегемонии доллара на международном валютном рынке.

Но, учитывая пока еще тесные связи стран Персидского залива с США, в среднесрочной перспективе они, скорее всего, не откажутся полностью от доллара. В то же время снижение цен на нефть и внутренние приоритеты стран Персидского залива будут стимулировать продолжение снижения внимания к нему. В этом же направлении будет действовать и жесткая позиция Трампа, который готов вводить санкции даже за незначительные признаки отказа от доллара, что усиливает опасения властей стран Залива. Так что сегодня Вашингтон вряд ли может рассчитывать на увеличение ими поддержки доллара. Но их «отход» от американской валюты будет происходить постепенно из-за привязки их валют к доллару и связям в области безопасности. Однако, если финансовая система Китая в перспективе станет более открытой, то юань как альтернатива доллару будет для стран Залива все более привлекательной валютой и процесс ускорится.