Кадыров подтвердил готовность России к войне с Европой

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина о готовности страны к войне с Европой.

"Церемониться уж точно не будем, Владимир Владимирович, ждем приказа! Все закончится очень быстро и явно не в пользу тех, кто решил развязать войну с Россией", - указал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Некоторое время назад Путин заявил, что Россия не планировала и не планирует воевать с Европой, о чем регулярно повторяет российская сторона. Однако, если Европа вдруг начнет войну, не может быть никаких сомнений в готовности Российской Федерации "прямо сейчас".