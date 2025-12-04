Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
4 декабря 2025 / 14:28
Безопасность
Кадыров подтвердил готовность России к войне с Европой
4 декабря 2025 / 16:15
© Артем Геодакян/ ТАСС
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина о готовности страны к войне с Европой.
"Церемониться уж точно не будем, Владимир Владимирович, ждем приказа! Все закончится очень быстро и явно не в пользу тех, кто решил развязать войну с Россией", - указал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Некоторое время назад Путин заявил, что Россия не планировала и не планирует воевать с Европой, о чем регулярно повторяет российская сторона. Однако, если Европа вдруг начнет войну, не может быть никаких сомнений в готовности Российской Федерации "прямо сейчас".