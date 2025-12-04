Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Путин: Индия при Моди показала, что с ней нельзя обращаться как с колонией
4 декабря 2025 / 16:30
Путин: Индия при Моди показала, что с ней нельзя обращаться как с колонией
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Индия, правительство которой возглавляет премьер-министр Нарендра Моди, ясно показала, что с ней уже нельзя разговаривать как с колонией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.

"Я думаю, что весь мир увидел, что с Индией нельзя разговаривать так, как с ней обращались 77 лет назад когда страна только получила независимость", - сказал Путин, назвав республику "серьезной силой".

Он отметил, что "глава индийского правительства, премьер-министр Моди, не тот человек", который может поступиться интересами своей страны. "Это вещь совершенно очевидная, у него очень твердые, ясные позиции. Он просто работает на защиту законных интересов", - указал российский президент.

"Индийский народ может гордиться своим лидером", - подчеркнул он.

