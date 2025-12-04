Российские ВС за сутки атаковали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ

Российские войска за минувшие сутки атаковали используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также военные аэродромы. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам предполетной подготовки и запуска беспилотников, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", - указали в МО РФ.