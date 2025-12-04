Прием вопросов на прямую линию с Путиным начался 4 декабря

Вопросы на прямую линию президента России Владимира Путина будут приниматься с 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"Прием вопросов будет осуществляться с 15:00 мск 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря", - следует из анонса программы "Итоги года с Владимиром Путиным".

Сбор вопросов выполняется по телефону, СМС и ММС, через специальное мобильное приложение и соцсети, в том числе с помощью чат-бота в мессенджере МАХ.

В этом году программа выйдет в 12:00 мск 19 декабря.