Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
4 декабря 2025 / 14:28
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
4 декабря 2025 / 14:07
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
4 декабря 2025 / 11:34
Политика
Прием вопросов на прямую линию с Путиным начался 4 декабря
4 декабря 2025 / 16:59
© Александр Казаков/ ТАСС
Вопросы на прямую линию президента России Владимира Путина будут приниматься с 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.
"Прием вопросов будет осуществляться с 15:00 мск 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря", - следует из анонса программы "Итоги года с Владимиром Путиным".
Сбор вопросов выполняется по телефону, СМС и ММС, через специальное мобильное приложение и соцсети, в том числе с помощью чат-бота в мессенджере МАХ.
В этом году программа выйдет в 12:00 мск 19 декабря.