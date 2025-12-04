Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 декабря 2025 / 18:31
КОТИРОВКИ
USD
04/12
77.9556
EUR
04/12
90.5903
Новости часа
Прием вопросов на прямую линию с Путиным начался 4 декабря Российские ВС за сутки атаковали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ
Москва
4 декабря 2025 / 18:31
Котировки
USD
04/12
77.9556
0.0000
EUR
04/12
90.5903
0.0000
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
4 декабря 2025 / 14:28
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
4 декабря 2025 / 14:07
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
4 декабря 2025 / 11:34
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Прием вопросов на прямую линию с Путиным начался 4 декабря
4 декабря 2025 / 16:59
Прием вопросов на прямую линию с Путиным начался 4 декабря
© Александр Казаков/ ТАСС

Вопросы на прямую линию президента России Владимира Путина будут приниматься с 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"Прием вопросов будет осуществляться с 15:00 мск 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря", - следует из анонса программы "Итоги года с Владимиром Путиным".

Сбор вопросов выполняется по телефону, СМС и ММС, через специальное мобильное приложение и соцсети, в том числе с помощью чат-бота в мессенджере МАХ. 

В этом году программа выйдет в 12:00 мск 19 декабря.

Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:59
Прием вопросов на прямую линию с Путиным начался 4 декабря
16:44
Российские ВС за сутки атаковали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ
16:30
Путин: Индия при Моди показала, что с ней нельзя обращаться как с колонией
16:15
Кадыров подтвердил готовность России к войне с Европой
15:58
Банк России выпустит памятные монеты с "Фиксиками"
15:44
Reuters: Могерини ушла в отставку с поста ректора Колледжа Европы
15:32
Путин отметил, что Россия и Индия проводят 90% расчетов в нацвалютах
15:17
Силы Черноморского флота ликвидировали четыре безэкипажных катера ВСУ
14:58
Медведев пригрозил Евросоюзу репарациями в натуральной форме
14:45
"Артистом года" по версии "Яндекс музыки" стал Ваня Дмитриенко
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения