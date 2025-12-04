Жители России назвали песни, отражающие настроение года

По мнению россиян музыкальные композиции "Матушка" Татьяны Куртуковой, "Кукушка" группы Кино и "Поезда" Жени Трофимова наиболее точно отражают 2025 год. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса "Кион музыка" (бывшая "МТС музыка"), передает ТАСС.

Как отмечается, "Матушка" Татьяны Куртуковой стала песней, наиболее точно отражающей настроения уходящих 12 месяцев. За ней идут "Кукушка" группы "Кино" и "Поезда" в исполнении Жени Трофимова с "Комнатой культуры".

Вместе с тем подавляющее число респондентов выбрали бы в качестве саундтрека к своей жизни композиции в жанрах поп или рок (по 15%), рэп (11%) и шансон (8%).

Среди зарубежных артистов, которым опрошенные доверили бы записать музыкальное сопровождение к своей жизни, лидирует Eminem. Далее - Metallica и Rihanna, а среди отечественных музыкантов первое место у Виктора Цоя, второе - у Басты, третье - у группы "Король и Шут".

Кроме того, для проживания негативных эмоций россияне выбирают треки в жанрах рок (29%), поп (19%) и рэп (17%).

Опрос провели аналитики холдинга "On медиа" в ноябре текущего года, изучив мнение граждан в возрасте от 16 до 55 лет.