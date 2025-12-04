Президент России начал двухдневный визит в Индию

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным визитом, сообщает ТАСС.

Самолет специального летного отряда "Россия", на котором перемещается глава российского государства, совершил посадку на авиабазе Палам индийских ВВС. Сегодня этот один из старейших в стране аэродромов частично интегрирован в международный аэропорт Индиры Ганди, куда прибывают регулярные рейсы.

Трасса к авиабазе украшена портретами российского лидера и приветственными плакатами "Добро пожаловать в Индию". По всему Дели размещены флагштоки с российскими и индийскими флагами.

Путин посещает Индию с государственным - высшим по дипломатическому статусу и протокольным почестям - визитом. Он продлится два дня, за это время президент РФ встретится с индийским руководством, возложит венок к мемориалу Махатме Ганди, поучаствует в Российско-индийском бизнес-форуме. В честь российского лидера будут даны официальный завтрак и государственный прием.

Сразу после прилета состоится неформальная встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, именно это будет ключевым и наиболее содержательным мероприятием визита главы государства.