"Автоваз" добавил в цветовую палитру для внедорожника Lada Niva Travel ярко-синий оттенок "Капитан". Об этом информировали в пресс-службе компании.

"Вслед за обновлением стиля, внедрением нового силового агрегата и светодиодной оптики Lada Niva Travel получила расширенную цветовую палитру. Новинкой стала ярко-синяя металлизированная эмаль "Капитан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый цвет доступен для всех комплектаций Lada Niva Travel с разными вариантами обвеса - как окрашенного в цвет кузова, так и с использованием защитных элементов из черного пластика.

В компании уточнили, что теперь в палитре Niva Travel шесть цветов - серебристый "Платина", темно-зеленый "Несси 2", черный "Пантера", золотисто-коричневый "Кориандр", белый "Ледниковый" и синий "Капитан".

"В целом же гамма Lada включает 9 цветов, и ее пополнение продолжается", - указали в пресс-службе.