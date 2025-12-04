Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 декабря 2025 / 21:34
КОТИРОВКИ
USD
04/12
77.9556
EUR
04/12
90.5903
Новости часа
Аксенов отметил, что доходы Крыма в 2025 году перевыполнены на 15 млрд рублей Около половины опрошенных граждан ЕС воспринимают Трампа как "врага Европы"
Москва
4 декабря 2025 / 21:34
Котировки
USD
04/12
77.9556
0.0000
EUR
04/12
90.5903
0.0000
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
4 декабря 2025 / 14:28
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
4 декабря 2025 / 14:07
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
4 декабря 2025 / 11:34
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Мир моторов / Политика и религия
Общество
"Автоваз" добавил ярко-синий цвет для внедорожника Lada Niva Travel
4 декабря 2025 / 17:32
"Автоваз" добавил ярко-синий цвет для внедорожника Lada Niva Travel
© Павел Ворожцов/ ТАСС

"Автоваз" добавил в цветовую палитру для внедорожника Lada Niva Travel ярко-синий оттенок "Капитан". Об этом информировали в пресс-службе компании.

"Вслед за обновлением стиля, внедрением нового силового агрегата и светодиодной оптики Lada Niva Travel получила расширенную цветовую палитру. Новинкой стала ярко-синяя металлизированная эмаль "Капитан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый цвет доступен для всех комплектаций Lada Niva Travel с разными вариантами обвеса - как окрашенного в цвет кузова, так и с использованием защитных элементов из черного пластика.

В компании уточнили, что теперь в палитре Niva Travel шесть цветов - серебристый "Платина", темно-зеленый "Несси 2", черный "Пантера", золотисто-коричневый "Кориандр", белый "Ледниковый" и синий "Капитан".

"В целом же гамма Lada включает 9 цветов, и ее пополнение продолжается", - указали в пресс-службе. 

Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:31
Аксенов отметил, что доходы Крыма в 2025 году перевыполнены на 15 млрд рублей
18:17
Около половины опрошенных граждан ЕС воспринимают Трампа как "врага Европы"
17:58
Российским самбистам вернули право участвовать в соревнованиях под флагом страны
17:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 275 военных
17:32
"Автоваз" добавил ярко-синий цвет для внедорожника Lada Niva Travel
17:16
Жители России назвали песни, отражающие настроение года
17:15
Президент России начал двухдневный визит в Индию
16:59
Прием вопросов на прямую линию с Путиным начался 4 декабря
16:44
Российские ВС за сутки атаковали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ
16:30
Путин: Индия при Моди показала, что с ней нельзя обращаться как с колонией
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения