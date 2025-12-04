Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
4 декабря 2025 / 14:28
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
4 декабря 2025 / 14:07
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
4 декабря 2025 / 11:34
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 275 военных
4 декабря 2025 / 17:45
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 275 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 155 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 210, "Южная" - до 150, "Центр" - до 490, на направлении "Восток" - более 215 и "Днепр" - свыше 55 военнослужащих.