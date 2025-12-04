Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 275 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 155 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 210, "Южная" - до 150, "Центр" - до 490, на направлении "Восток" - более 215 и "Днепр" - свыше 55 военнослужащих.