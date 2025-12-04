Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 декабря 2025 / 21:34
КОТИРОВКИ
USD
04/12
77.9556
EUR
04/12
90.5903
Новости часа
Аксенов отметил, что доходы Крыма в 2025 году перевыполнены на 15 млрд рублей Около половины опрошенных граждан ЕС воспринимают Трампа как "врага Европы"
Москва
4 декабря 2025 / 21:34
Котировки
USD
04/12
77.9556
0.0000
EUR
04/12
90.5903
0.0000
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
4 декабря 2025 / 14:28
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
4 декабря 2025 / 14:07
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
4 декабря 2025 / 11:34
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Спорт / Спортивный курьер / Олимпийское движение
Спорт
Российским самбистам вернули право участвовать в соревнованиях под флагом страны
4 декабря 2025 / 17:58
Российским самбистам вернули право участвовать в соревнованиях под флагом страны
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Международная федерация самбо (FIAS ) допустила спортсменов из России к международным соревнованиям под флагом и с гимном страны. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Всероссийской федерации самбо.

Решение было принято в ходе заседания исполнительного комитета FIAS 4 декабря. Россияне смогут выступать на международных турнирах под эгидой FIAS под флагом и с гимном страны с начала 2026 года.

"Искренне благодарен членам исполнительного комитета за принятое решение. Для всей большой семьи самбо - это чрезвычайно важный шаг, который восстанавливает спортивную справедливость, развивает наш спорт. Самбо - это часть нашей национальной идентичности, народный вид спорта, который объединяет в России людей разных национальностей и культур, учит ценить традиции всех народностей. Мы едины, когда уважаем права каждого, самбо учит именно этому", - заявил президент Европейской федерации самбо и Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

С марта 2022 года самбисты из России и Белоруссии выступали на международных стартах под флагом и логотипом FIAS.

В июле 2021 года на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) FIAS получила постоянное признание. Впервые о намерении самбо войти в программу Олимпийских игр было объявлено в 2009 году. В 2003 году самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.

Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:31
Аксенов отметил, что доходы Крыма в 2025 году перевыполнены на 15 млрд рублей
18:17
Около половины опрошенных граждан ЕС воспринимают Трампа как "врага Европы"
17:58
Российским самбистам вернули право участвовать в соревнованиях под флагом страны
17:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 275 военных
17:32
"Автоваз" добавил ярко-синий цвет для внедорожника Lada Niva Travel
17:16
Жители России назвали песни, отражающие настроение года
17:15
Президент России начал двухдневный визит в Индию
16:59
Прием вопросов на прямую линию с Путиным начался 4 декабря
16:44
Российские ВС за сутки атаковали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ
16:30
Путин: Индия при Моди показала, что с ней нельзя обращаться как с колонией
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения