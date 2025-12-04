Российским самбистам вернули право участвовать в соревнованиях под флагом страны

Международная федерация самбо (FIAS ) допустила спортсменов из России к международным соревнованиям под флагом и с гимном страны. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Всероссийской федерации самбо.

Решение было принято в ходе заседания исполнительного комитета FIAS 4 декабря. Россияне смогут выступать на международных турнирах под эгидой FIAS под флагом и с гимном страны с начала 2026 года.

"Искренне благодарен членам исполнительного комитета за принятое решение. Для всей большой семьи самбо - это чрезвычайно важный шаг, который восстанавливает спортивную справедливость, развивает наш спорт. Самбо - это часть нашей национальной идентичности, народный вид спорта, который объединяет в России людей разных национальностей и культур, учит ценить традиции всех народностей. Мы едины, когда уважаем права каждого, самбо учит именно этому", - заявил президент Европейской федерации самбо и Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

С марта 2022 года самбисты из России и Белоруссии выступали на международных стартах под флагом и логотипом FIAS.

В июле 2021 года на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) FIAS получила постоянное признание. Впервые о намерении самбо войти в программу Олимпийских игр было объявлено в 2009 году. В 2003 году самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.